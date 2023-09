Basket | Mondiali | l' Italia ritrova gli Usa dopo 17 anni | in quota serve l' impresa azzurra

(Di lunedì 4 settembre 2023) Roma, 4 set. - (Adnkronos) - L'continua a sognare aidiaver centrato la qualificazione ai quarti di finale: era da 25che gli Azzurri non erano tra le migliori otto alla rassegna iridata. Ora, martedì 5 settembre, l'ostacolo Stati Uniti, che per gli esperti di 888sport e Betflag partono nettamente favoriti: la vittoria del Dream Team, infatti, si aggira tra1,05 e 1,08. All', il cui ultimo confronto con gli Stati Uniti risale aidel 2006 con la vittoria a stelle e strisce, servirà un': il successo dei ragazzi di coach Pozzecco, infatti, si attesta tra 8 e 8,10. Per quanto riguarda il divario di punti, le quote dell'Handicap 15,5 vedono gli Stati Uniti avanti ma con ...

"Pozzecco a volte sopra le righe ma non deve offuscare i suoi meriti" L'Italia deve giocare "la partita perfetta" contro gli Stati Uniti nei quarti di finale deidi2023. Parola di Dino Meneghin, leggenda della pallacanestro azzurra, che analizza all'Adnkronos la sfida in programma domani tra la Nazionale del ct Gianmarco Pozzecco e la ...Ha detto che lascia ma abbiamo visto tutti a che livello ha giocato in questiItalia contro Stati Uniti nei quarti di finale deidi2023. Gli azzurri di Simone Fontecchio contro gli Usa di Paolo Banchero per un posto in semifinale, in una sfida che la Nazionale affronta dopo le eccellenti prestazioni contro ...

Venticinque anni dopo sarà ancora Italia-Stati Uniti ai quarti di finale di un Mondiale di basket. Era dal 1998 che gli azzurri non riuscivano a raggiungere questo traguardo e, come in quella circosta ...Dramma al mondiale di basket in corso tra Filippine, Giappone e Indonesia. Il giocatore della nazionale serba Borisa Simanic è stato sottoposto domenica 3 settembre a un intervento chirurgico ...