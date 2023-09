Basket | Mondiali 2023 | l’Italia si è garantita il diritto di sognare Contro gli Stati Uniti per un’impresa senza paura

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 settembre 2023) Venticinque anni dopo sarà ancora Italia-ai quarti di finale di un Mondiale di. Era dal 1998 che gli azzurri non riuscivano a raggiungere questo traguardo e, come in quella circostanza in Grecia, anche stavolta gli avversari da affrontare saranno gli americani. La squadra di Pozzecco è pronta a scioccare nuovamente il mondo, usando le stesse parole del CT azzurro, andando a caccia diche non è mai riuscita all’Italin una manifestazione ufficiale, ma solo in quella memorabile amichevole di Colonia nel 2004. In campo in quella occasione c’era proprio Gianmarco Pozzecco, che ora, invece, sarà la guida di dodici azzurri che cercheranno un altro miracolo. In panchina, invece, era seduto Carlo Recalcati, che ora è uno degli assistenti del Poz. Fili conduttori di ...