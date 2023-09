Basket | l’impresa dell’Italia e la sfida con gli Usa | che chance abbiamo

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 4 settembre 2023) A distanza di 25 anni dall’ultima volta (correva l’anno 1998), grazie alla vittoria di ieri su Porto Rico, l’Italia deltorna nei quarti di finale di un Mondiale e lo fa da protagonista, vincendo il proprio girone davanti alla Serbia. Avevamo identificato nei quarti l’obiettivo “minimo” della spedizione azzurra e l’raggiunto con grande tenacia e determinazione; il percorso è stato forse più faticoso di quanto si potesse prevedere ma in una competizione così equilibrata ed in cui non vi sono partite facili va messa in conto una buona dose di sofferenza. Dopo l’esordio contratto ma vincente con l’Angola, la battuta di arresto con la Repubblica Dominicana ci ha messo subito con le spalle al muro, costringendoci a vincere lo “spareggio” con le Filippine per poter accedere alla seconda fase. Ma il vero capolavoro, la partita che rappresenta ...