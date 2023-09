Basket | Gianni Petrucci | “USA favoriti | ma noi vogliamo andare avanti Banchero? Ha fatto tutto lui”

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 settembre 2023) La grande sfida è prevista per domani alle ore 14.40 italiane. La Nazionale italiana di, 25 anni dopo, affronterà gli Stati Uniti nel quarto di finale dei Mondiali. Viene in mente l’ultimo precedente del 1998 ad Atene, quando l’attuale CT Gianmarco Pozzecco era nelle vesti giocatore, pur avendo un rapporto molto complicato con il tecnico di quel periodo Bogdan Tanjevi?. Una squadra che l’anno dopo avrebbe vinto gli Europei, annoverante Carlton Myers, Alessandro Abbio, Andrea Meneghin e un giovane Gianluca Basile tra gli altri. Una sfida super equilibrata, vinta da Team USA 77-80 in un finale controverso, per un contropiede di Michael Hawkins a cui non fu ravvisato uno sfondamento, bensì un canestro e fallo. Corsi e ricorsi storici. L’Italia, tornata tra le prime otto di una rassegna iridata, vorrà giocarsi le proprie carte da perfetta outsider, dopo aver ...