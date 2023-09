Basket | Borisa Simanic | aggiornamento sulle sue condizioni Ha perso un rene

(Di lunedì 4 settembre 2023) Dopo la corsa in ospedale, l’aggravarsi delledi salute, sino alla notizia di oggi:, giocatore della Serbia impegnata ai Mondiali 2023 di, haun. A renderlo noto è il media serbo Telegraf, che però non ha aggiunto altro rispetto al fatto che questo possa gravare sulla vita quotidiana del cestista o sulla sua carriera in generale. La gomitata involontaria partita a Nuni Omot, giocatore del Sud Sudan, nei confronti diè quindi risultata più grave del previsto. Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti dalla federazione serba, con la squadra che intanto è al lavoro in palestra per preparare la sfida che la vedrà opposta alla Lituania. Durante Serbia-Sudan del sudha ...

Una gomitata di Nuni Omoto che sembrava innocua dopo un normale contatto di gioco in occasione della sfida mondiale tra la sua Serbia e il Sud Sudan si è trasformata in dramma per Borisa Simanic.