(Di lunedì 4 settembre 2023) L’episodio sabato 2 settembre, intorno alle 15 in viale Unità d'Italia. Momenti concitati, ma i ragazzi con lucidità hanno deciso di dare il proprio contributo come racconta una mamma: "Mio figlio e un amico hanno inseguito il ladro, mentre l'altro amico chiamava il 112"

... da Lectorinscienza, la misura della distanza tra terra e spazio con l'Università di, a Lectorincontri in cui abbiamo parlato della misura della libertà o della schiavitù della donna nelle...... forti dolori addominali e la visita al Policlinico di, con ricovero immediato. La risonanza magnetica al bacino conferma la presenza nell'utero di numerosi fibromi,dei quali con diametro ...La Puglia e le sue bellezze sono sempre più virali sui social. Uno degli esempi più eclatanti è il successo a suon di like di Pugliafenomenale. Una pagina Instagram che in meno dianni ha raccolto quasi 200mila follower, fondata da Marcello Altero , 39 anni, barese e residente a Foggia, dipendente statale e papà da pochi mesi.

Bari, tre 17enni inseguono un uomo che ha appena scippato un’anziana e lo fanno arrestare La Repubblica

MECSPE torna a Bari e con uno speciale appuntamento alla Milano Digital Week insieme a MADE – Competence Center Industria 4.0 ...Primo punto in campionato per la Ternana Abbiamo imparato che anche la Ternana il suo primo punto in campionato l’ha portato a casa. Ed ha scelto un avversario tra i più tosti e ...