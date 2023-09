Bari | cestello si stacca da autogru | morto imprenditore 46enne

(Di lunedì 4 settembre 2023) Unedile di 46 anni Corato () èmentre stava svolgendo lavori in un terreno di sua proprietà. Stando da quanto emerso, l’uomo stava manovrando unamunita diche, all’improvviso, si è sganciato travolgendolo senza dargli scampo: il personale del 118 ha solo potuto constatarne il decesso per schiacciamento. La Procura di Trani ha aperto un fascicolo di inchiesta per omicidio colposo.

