Barcellona | Xavi | «Joao Felix e Cancelo hanno subito fatto bene»

(Di lunedì 4 settembre 2023) Le parole di, allenatore del, dopo la vittoria contro l’Osasuna. Tutti i dettagli in meritoha parlato deldopo il match di Liga contro l’Osasuna. PAROLE – «Questo è sempre un campo molto complicato. Ci è mancato il gioco e tratti anche la giusta dose di paziena. Però abbiamo sofferto e ci siamo guadagnati la vittoria. Sono stati tre punti molto difficili.ha giocato molto anche all’interno, gli ho detto che il mezzo deve essere popolato di più. I terzini devono avere alternative per generare superiorità, così da dominare il gioco.? Mi è piaciuto, ha aiutato i compagni e il suo atteggiamento è molto importante per la squadra».