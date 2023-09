Barça | Xavi già pazzo dei nuovi | “Cancelo per dominare | Felix ha aiutato”

Intervenuto ai microfoni di Marca ,ha parlato del nuovo arrivo in casa Barcellona Joao Felix mostrandosi particolarmente soddisfatto. Secondo l'allenatore, l'attaccante si adatta perfettamente alle necessità della squadra e sarà ...... sia Joao Felix che Joao Cancelo sono nuovi giocatori del. I due arrivano con la formula del prestito e si aggregheranno alla squadra di. window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){...L'attaccante ha messo in risalto un piccolo problema in attacco cui ha assistito in queste prime giornate di campionato, chiedendo adi intervenire : "Noi siamo ile non dovremmo solo ...

Barcellona, Xavi vs arbitri e Var: 'Il prodotto Liga è una vergogna ... Calciomercato.com