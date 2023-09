Barbie batte il record di incassi del 2023

(Di lunedì 4 settembre 2023) Cifre alla mano,è ufficialmente il film con i più altimondiali del, avendo appena scalzato Super Mario Bros. – Il film Diamo uno sguardo ai numeri, scontati e meno scontati, del successo globale di. Presentato infatti come fenomeno fin da prima della sua uscita, non ha deluso le aspettative e ha scaldato ulteriormente questa torrida estate con. Così, se era ufficioso e scontato, ora abbiamo l’ufficialità dei freddi numeri: con 1.381.000.000 dollari d’incasso al box-office mondiale,ha battuto il precedenteannuale di 1.359.515.023 dollari di Super Mario Bros. – Il film. Rimarremo ora in attesa di un’opera che possa insidiare questo, anche se difficilmente il ...

Leggi ancheSuper Mario Bros. come maggiore incasso mondiale del 2023: Il Trailer Principale in Italiano del Film - HD, l'incubo del magenta diffuso per il direttore della ...Con 592 **** milioni di dollari raccolti in patria,insidia il tredicesimo posto degli Incredibili 2 , nella classifica dei più alti incassi di tutti i tempi negli USA : naturalmente è una ......la sua scalata verso il successo eun record dopo l'altro. Ecco perché si continua a parlare del film in questione. Secondo i recenti dati raccolti, come riporta ComicBook , pare che...

Cifre alla mano, Barbie è ufficialmente il film con i più alti incassi mondiali del 2023, avendo appena scalzato Super Mario Bros. - Il film.