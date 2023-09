Barbara D’Urso su un aereo ruba la scena a Myrta Merlino | dove sta andando? «Ho paura | ma inizio una nuova avventura»

Lunedì 4 settembre 2023, Pomeriggio 5 tornerà in onda condotto da Myrta Merlino che prenderà ufficialmente le redini del programma al posto di, scopriamo tutto sulla nuova conduttrice Mediaset. Chi è Myrta Merlino, tutto sulla nuova conduttrice di Pomeriggio 5 Myrta Merlino è una giornalista, conduttrice, autrice e scrittrice ...C'è molta attesa e curiosità per la partenza oggi della nuova edizione di Pomeriggio Cinque che, dopo 15 anni, non avrà più al timonema Myrta Merlino. L'ex volto di punta di La7 dovrà affrontare molte sfide, convincere il pubblico di Canale5, affrontare negli ascolti La vita in diretta di Alberto Matano e, per una ...Myrta Merlino ha deciso di abbandonare il timone de L'Aria che Tira su La7 per trasferirsi a Pomeriggio5 su Mediaset. La giornalista campana raccoglierà l'eredità die spiega come vuole impostare la conduzione del programma del Biscione: 'Sono pronta al grande cambiamento, conscia del fatto che avrò davanti un pubblico diverso rispetto a quello che ...

