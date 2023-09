Barbara d’Urso | nuova rivelazione ancora più agghiacciante | Ormai non se le tiene più

(Di lunedì 4 settembre 2023) Dopo la cacciata brutale da Mediaset,ha avuto diverse cose da dire, e sembrano non essere finite.sono passati alcuni mesi e possiamo dire con assoluta certezza che la cacciata didalle reti Mediaset non è stata solo una trovata di marketing per farla tornarepiù forte di prima. Anzi,le cose sono fatte, laè ufficialmente fuori dai giochi tanto che lunedì 4 settembre alla conduzione di Pomeriggio 5 abbiamo potuto vedere con i nostri occhi l’arrivo di Myrta Merlino. La stangata che ha lasciato tutta l’Italia a bocca aperta ha letteralmente mandato su tutte le furie anche la nota conduttrice dei programmi più controversi della televisione, la regina indiscussa dei talk pomeridiani, ...

Myrta Merlino debutta oggi alla conduzione di Pomeriggio 5, il programma pomeridiano in onda ogni giorno su Canale 5, e si presenta con un omaggio a, che ha guidato la trasmissione fino alla primavera scorsa. "Voglio ringraziare la donna che per 15 anni ha condotto con grande successo questa trasmissione. Ciao,. Grazie", ...... ha esordito così Myrta Merlino, nuova padrona di casa del rinnovato Pomeriggio Cinque , il talk di Canale 5 giunto alla sua sedicesima edizione - la prima senza. "Una prima volta che ...Al via oggi la sedicesima edizione di Pomeriggio 5 condotto da Myrta Merlino che in diretta ha salutato e ringraziato. Ecco le parole della giornalista nel suo debutto a Canale 5 : Infine la Merlino ha ringraziato e salutato: Proprio sul nuovo studio e sul nuovo orario di Pomeriggio 5 ,...