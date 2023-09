“Barbara | ascoltami bene” Pomeriggio 5 | da Myrta Merlino messaggio in diretta alla rivale

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 4 settembre 2023) Il giorno dell’esordio perè arrivato, dopo tante polemiche5 ha visto la luce neldi oggi 4 settembre. Di tempo per valutare il lavoro dellaci sarà. Intanto si è presentata in pompa magna. Le prime parole, infatti, sono state per il suo nuovo pubblico: “Buona tutti! Voglio salutare tutto il mio pubblico. Per me è come vivere la prima di uno spettacolo importante a teatro. Che emozion! Devo dire che le prime sono sempre emozionanti”. >“Imbarazzante, rivogliamo”., debutto da dimenticare aCinque. Pubblico furioso per quello che ha fatto in(FOTO E VIDEO) “Questa è una prima volta che non ...