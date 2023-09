(Di lunedì 4 settembre 2023) Ildi Milano Giuseppe Petronzi, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalle Forze dell’Ordine per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del Tulps, ha decretato la sospensione per 15dellaper la conduzione dell’esercizio pubblico denominato “Bar Ciao” in Via Repubblica ...

È sabato e le due ragazze si siedono ai tavoli del. Sanno già l'una dell'esistenza dell'altra, ... una Hyundai bianca, alla linea Comasina e la riporta a casa in via Novella a. L'omicidio è ...... scattata alle 18:20, Giulia ha incontrato la 23enne italoinglese all' Armani Bamboo, nel ... ha ripreso Giulia mentre si incamminava verso la strada di casa a. Quella è stata l'ultima volta ...Giulia decide di incontrarsi all'Armani Bamboo, in centro a Milano, con l'amante del suo ... per far ritorno a. Di ritorno a casa, Giulia scrive a Impagnatiello 'Fatti trovare', lo accusa di ...

Bar di Senago con licenza sospesa dal questore per 15 giorni Il Notiziario

Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi, nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi ...Chiuso per 15 giorni il Bar Ciao di Senago dopo che all'interno del locale era stata segnalata una aggressione e la presenza di diverse persone con precedenti di Polizia. Chiuso per 15 giorni il Bar C ...