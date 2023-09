Kanye West e sua 'moglie' Bianca Censori sono statida una società di noleggio di motoscafi di Venezia dopo aver dato scandalo sul Canal Grande. La coppia si è fatta beccare in atteggiamenti intimi a bordo di un'imbarcazione, con il ...Ecco una foto di Bianca Censori, la compagna didi Kanye West, nel 2022 Vai alla FotogalleryKanye West is clearly having a good time with his wife Censori.pic.twitter.com/anKbnjtopz - Joyviva Nation™ (@Ijoyviva) August 30, 2023 Estratto dell'articolo di Giorgia Greppi per www.mowmag.it ...

"Banditi a vita". Kanye West scandaloso a Venezia: cosa è successo ilGiornale.it

Il rapper è stato fotografato, a bordo di un taxi acqueo insieme a Bianca Censori, con i pantaloni abbassati e le natiche praticamente nude ...Dopo le foto scandalo che hanno fatto il giro del mondo, Kanye West e Bianca Censori sono stati bandita da una società di motoscafi di Venezia per atti osceni a bordo ...