Banche | Foti Fdi | ' sistema non ha sofferto | pronti a declinare meglio norma'

(Di lunedì 4 settembre 2023) Roma, 4 set. (Adnkronos) - "Se ci sono idee per migliorare lacirca il prelievo sugli extraprofitti dellele si tirino fuori e le guardiamo. Però se osserviamo l'andamento dei titoli bancari rispetto all'anno scorso vediamo che Popolare di Sondrio registra un +37%, Intesa +42%, Banco Bpm +78%, Unicredit +140%. Mi sembra confermino che ilbancario non hain questa fase, ma quando ciò è accaduto lo Stato è intervenuto. Segnalo inoltre lo studio di Unimpresa secondo il quale leitaliane applicano i tassi più alti d'Europa sui mutui alle abitazioni e questo rallenta la nostra economia. Nella maggioranza non c'è alcuna tensione, bisogna solo intendersi se lasugli extraprofitti è giusta o no: per noi lo è, ma siamoa ...