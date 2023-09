Bambino di 5 anni morto nel Torinese | ha cercato di entrare nell’Ape Piaggio del padre | la testa è rimasta incastrata nel finestrino

(Di lunedì 4 settembre 2023) Undi quattroha perso la vita a Vische, nel, rimanendo incastrato con laneldell’Apedel. L’incidente è avvenuto poco dopo le 13 di domenica 3 settembre, in un terreno agricolo situato lungo la provinciale 81. Sono ancora in corso gli accertamenti per chiarire cause e dinamiche dell’incidente, ma dai primi rilievi pare che il piccolo abbia perso l’equilibrio mentre cercava dida solo nella vettura: bloccato nel, avrebbe riportato una lesione alla base del collo. Immediato il soccorso del personale del 118, che lo ha trasportato in elicottero all’Ospedale Regina Margherita di Torino. Il, che avrebbe compiuto cinquea ...

Filippo aveva 4. È morto ieri pomeriggio sull'elicottero che trasporta velocemente i malati gravi in ospedale. Morto mentre stava giocando in un modo che nessuno avrebbe mai potuto immaginare.

Tragedia a Vische: muore bambino di soli 4 anni TorinoToday

