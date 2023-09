Peccodopo il terribile incidente durante il GP di Catalogna. Dopo esser stato investito dalla moto di Brad Binder a seguito di una precedente caduta, il pilota della Ducati campione del mondo in ...'Faremo di tutto per cercare di tornare in pista già nel Gran Premio della prossima settimana a Misano'. 'Pecco'ha lasciato inl'Hospital General de Catalunya, dove è stato subito trasportato dopo il terribile incidente che l'ha visto protagonista suo malgrado nel primo giro del Gran Premio di ...Il pilota Ducati è stato colpito alle gambe da Brad Binder, ma oltre al politrauma non si sono verificate fratture eha lasciato l'ospedale in, ma appoggiando entrambi i piedi. Il ...

Bagnaia in stampelle: "Farò di tutto per esserci a Misano" La Gazzetta dello Sport

Francesco Bagnaia ha commentato così la caduta che lo ha visto suo malgrado protagonista oggi al via del GP di Catalogna ...Bastianini, partito quattordicesimo a causa della penalità di tre posizioni in griglia rimediata nelle Libere del venerdì, il pilota di Rimini ha frenato tardi alla prima curva ed è scivolato coinvolg ...