(Di lunedì 4 settembre 2023) AGI - Tanta, tantissima paura, ma alla fine le buone notizie sono arrivate: Francescose l'è cavata con "contusioni multiple, ma senza fratture". "Il Campione del Mondo in carica volerà stasera in Italia con la squadra" ha fatto sapere la Ducati dopo lo spaventoso incidente in Pecco è rimasto coinvolto nel corso del primo giro del GP di Catalogna. L'attuale leader del mondiale di Moto GP, sbalzato dalla sua moto dopo un violento highside, è stato investito sulle gambe dalla moto di Brad Binder. Le sue condizioni hanno destato subito preoccupazioni, ma dopo le prime rassicurazioni dal centro medico presente sul circuito Montmelò, è arrivato anche il responso degli ulteriori esami medici svolti all'ospedale di Barcellona. "ha avuto una lesione importante, una moto gli è passata nella zona del femore e della tibia" ha detto Angel ...

... in poche curve, ha visto protagonisti e vittime prima Enea Bastianini e poi Francesco. Il "Bestia" ha avuto la, salterà le prossime 3 gare per un incidente che purtroppo ha causato ......dei due incidenti - ad avere laè stato il 'Bestia' , che si è fratturato caviglia e mano sinistre e dovrà saltare ben tre GP . La grande paura però è quella che si è vissuta con Pecco......che ha coinvolto ben cinque piloti e in contemporanea l'highside del poleman Pecco, che ... È andataa Enea Bastianini, costretto ad una nuova operazione e salterà Misano. "Quest'anno è un ...

Bagnaia, il peggio evitato per un soffio [video] AGI - Agenzia Italia

Dopo il terribile highside con tanto d'investimento a Barcellona, Bagnaia tenterà di correre regolarmente il GP di San Marino.Tutta la città fa il tifo per il ducatista dopo l’incidente choc in Spagna: giovedì il controllo medico per il via libera definitivo. “Appuntamento speciale, farò del mio meglio per correre” ...