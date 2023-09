Bagnaia esce dall' ospedale | nessuna frattura | ' Farò di tutto per essere a Misano'

... Davide Tardozzi : "Dai dati per ora osservatinon ha dato più gas rispetto ai suoi altri passaggi in quel punto, né abbiamo riscontrato eventuali perdite d'olio. Condurremo indagini più ...non ha saputo motivare lo spaventoso highside di cui e' stato protagonista e anche dalla Ducati non sono arrivate informazioni specifiche, anche se sembrano esclusi errori da parte del pilota.non ha saputo motivare lo spaventoso highside di cui è stato protagonista e anche dalla Ducati non sono arrivate informazioni specifiche, anche se sembrano esclusi errori da parte del pilota. ...

Pericolo scampato: "Non ci sono fratture, farò del tutto per essere in pista a Misano". Così il campione della Ducati Francesco Bagnaia all’uscita dall’ospedale di Barcellona, camminando con l'aiuto ...Pecco Bagnaia sorprendente è uscito quasi indenne dal terribile incidente di cui è stato vittima durante la gara del GP della Catalogna della ...