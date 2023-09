Bagnaia dopo l' incidente | «Oggi posso solo dire grazie» Come sta? Molteplici contusioni | ma nessuna frattura

Enea Bastianini salterà la gara di casale fratture rimediate a Barcellona e sarà ovviamente da valutare in che condizioni potrà presentarsi Francescola spaventosa caduta del ......parole di: "Farò di tutto " ha detto rassicurando sulle proprie condizioni all'uscita dall'ospedale di Barcellona - per essere a Misano per provanon ha saputo motivare lo spaventoso highside di cui è stato protagonista e anche dalla Ducati non sono arrivate informazioni specifiche, anche se sembrano esclusi errori da parte del pilota. ...

Bagnaia, niente fratture: "Posso solo dire grazie" Sky Sport

AGI - Tanta, tantissima paura, ma alla fine le buone notizie sono arrivate: Francesco Bagnaia se l'è cavata con "contusioni multiple, ma senza fratture". "Il Campione del Mondo in carica volerà staser ..."Oggi posso solo dire grazie". Il messaggio di Pecco Bagnaia affidato ai social riassume il sollievo dopo la grande paura. il centauro piemontese è tornato in Italia ieri con la squadra, praticamente ...