Bacon | che differenza c’è con la pancetta e come cucinarlo

Leggi su dilei

(Di lunedì 4 settembre 2023) Non c’è colazione inglese che si rispetti che non abbia, nel suo menù, qualche fetta diben abbrustolita in padella e dalla consistenza croccante: questo salume si è diffuso ben presto in tutto il mondo, soprattutto tra i Paesi anglosassoni, giungendo anche in Italia. E se a prima vista potrebbe somigliare molto alla, è importante saperli distinguere. Scopriamo quali sono le differenze e le ricette più gustose per esaltare il sapore intenso del. Che cos’è ilChiunque l’abbia mai assaggiato, appena tolto dalla padella sfrigolante di grasso, se ne sarà sicuramente innamorato: ilè un salume di suino che appartiene alla longeva tradizione culinaria di alcuni Paesi del nord, tra cui il Regno Unito, l’Irlanda, il Canada e gli Stati Uniti d’America. Facciamo un po’ di storia, ...