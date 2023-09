Avellino Summer Festival | si va verso un finale ricco di eventi

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCon l’arrivo della settimana, l’si prepara a chiudere un’altra edizione di successo, offrendo una gamma di spettacoli e concerti che promettono di entusiasmare il pubblico. Questa Sera sul Palco Vincenzo Comunale Stasera, 4 settembre, l’è onorato di ospitare Vincenzo Comunale, celebre comico noto per le sue apparizioni in Zelig. Comunale si esibirà alle ore 21.00 al Parco del Teatro Gesualdo con il suo spettacolo “Definitivo 3”, che promette risate e intrattenimento di alta qualità. Rassegna “Canta Napoli” da Non Perdere Dal 4 all’8 settembre, Piazzale San Ciro diventa il cuore pulsante della musica napoletana con la rassegna “Canta Napoli”. Cinque serate dedicate a diversi generi e ...