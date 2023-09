Auto | arrivano 3 stangate dalla UE e dovrai spendere tanti soldi | Mazzata sugli automobilisti

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 4 settembre 2023) In arrivo tre direttive europee sulle: brutte notizie per glimobilisti eda. Ecco il motivo. L’Unione europea (UE) è il terzo produttore di anidride carbonica. Tuttavia, ha l’obiettivo di prevenire i cambiamenti climatici e per farlo intende ridurre le proprie emissioni entro il 2030.: in arrivo direttive europee (ilovetrading.it)In realtà, l’obiettivo è ancora più ambizioso: raggiungere le zero emissioni entro il 2050. Per farlo ha previsto un sistema di scambio delle emissioni ETS (dall’inglese Emission Trading System). In pratica, il sistema, noto anche con il principio del “chi inquina paga”, obbliga tutte le industrie che producono CO2 a pagare per le emissioni generate. Lo scopo è produrre meno anidride carbonica e ricevere in cambio uno sconto ...