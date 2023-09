Attento Garcia | c’è un punto di non ritorno

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 4 settembre 2023) Le dichiarazioni di Rudie undi nontra le parole e i fatti: non come monito, ma come semplice sdi riflessione su cui lavorare per il futuro. Sia chiaro fin da subito: una sconfitta, contro un avversario di qualità come la Lazio, ci può stare. Non bisogna certamente fare un dramma, seppur è doveroso farsi qualche domanda. Allora il problema dove sarebbe, nel caso in cui realmente esistesse? In realtà oggi ancora non è dato sapere né se esiste un problema e né dove è eventualmente nascosto. Ancora troppo pochi i dati a disposizione per un’analisi a 360°. Ma, al di là di ogni allarmismo che può essere anche eccessivo, c’è undi nontra i fatti e le parole di Rudi. Che va rimarcato: non come monito, ma come semplice ...