Atletica oggi | Meeting Bellinzona 2023 | orario | programma | tv | streaming C’è Tamberi!

(Di lunedì 4 settembre 2023)lunedì 4 settembre va in scena ildi, tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza). Appuntamento di fine stagione per l’leggera con il consueto Galà dei Castelli che si preannuncia di altissimo spessore tecnico e agonistico. La stella assoluta sarà il nostro Gianmarco Tamberi: il Campione del Mondo di salto in alto disputerà la sua ultima gara stagionale prima di godersi un meritato riposo. Il fuoriclasse marchigiano ha trionfato a Budapest un paio di settimane fa valicando 2.36 metri al primo tentativo e poi ha partecipato alla tappa di Diamond League a Zurigo, chiudendo al quarto posto con 2.28. L’azzurro insegue l’ultima misura degna di nota e un bel risultato di fronte al caloroso pubblico. ...