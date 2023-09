(Di lunedì 4 settembre 2023)ha ufficialmente concluso la propria gloriosa stagione scendendo in pedana a, in occasione del tradizionale Galà dei Castelli valido come tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza). Il frescodel, che un paio di settimane fa ha trionfato a Budapestndo 2.36 metri al primo tentativo, era visibilmente scarico di energie e privo di particolari emozioni, ma come sembra ha dato il massimo per onorare l’impegno preso e per omaggiare il pubblico accorso per sostenerlo. Il fuoriclasse marchigiano non si è di certo risparmiato nell’ultima uscita di questa intensa annata agonistica, durante la quale ha anche alzato al cielo la mitica Coppa Europa da capitano. Il 31enne, che dopo ...

Tamberi alla finale di Budapest La maglietta diTamberi rischia di finire in tribunale. La canottiera che il campione del mondo del salto in alto dei recenti campionati dia Budapest aveva lanciato sugli spalti per festeggiare il ......Tamberi è un altro capitolo del grande romanzo familiare dello sport azzurro Born to be jump. I Mondiali in lungo di Larissa Iapichino e Mattia Furlani A Budapest, nei Mondiali di, ...Dopo Zurigo, Bellinzona. Il meeting svizzero dovrebbe essere l'ultima gara stagionale diTamberi. Il capitano azzurro, reduce dalla quarta posizione in Diamond League, ha festeggiato il primo anniversario di matrimonio insieme alla moglie Chiara sulla sponda svizzera del Lago ...

Atletica, Gianmarco Tamberi saluta il trionfale 2023: il Campione del Mondo è 4° a Bellinzona, Sottile lo supera OA Sport

È in corso a Bellinzona (Svizzera) il Galà dei Castelli con tanti azzurri in gara, tra cui il campione olimpico, mondiale ed europeo del salto in alto Gianmarco Tamberi. Diretta tv dalle 20 su Sky ...BELLINZONA - Non è un lunedì qualsiasi. Perchè stasera si torna in pista a Bellinzona per il Galà dei Castelli con Gianmarco Tamberi che sarà ...