Peril weekendospita in Piazza Campo del Palio il più grande ristorante a cielo aperto d'Italia. 24 pro loco del territorio portano in piazza il meglio della tradizione enogastronomica ...... in abbinamento, piatti originali e sfiziosi a base di frutta fresca, ideali per accompagnare un calice diDOCG. Ilanimato da djset. Sabato 9 settembre è in programma la serata - evento "...... sede di workshop e masterclassaperti a studenti di danza e danzatori professionisti, teatro all'aperto per un cartellone estivo di spettacoli, ilcircondatoda ventimila metri quadri di terra ...

Asti, tutto pronto per il festival delle Sagre Gazzetta D'Asti

Il 9 e 10 settembre gastronomia e tradizione si incontrano ad Asti con l’edizione 2023 del Festival delle Sagre Astigiane, insieme al Palio di Asti e ...Un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona tavola e della cultura rurale è il Festival delle Sagre Astigiane, che si svolge ad Asti il 9 e 10 settembre 2023, in concomitanza con il Palio d ...