“Assurdo come ha vinto” Nonna gioca i numeri del nipotino e vince Poi decide di fare così e ci prende ancora

(Di lunedì 4 settembre 2023)di suoi nipote e sbanca alla lotteria. La signora, che oramai è diventa una celebrità, haprima circa 20 mila euro ed è andata a ritirare la sua vincita presso la sede della lotteria, poi ha attraversato la strada, hato di nuovo e ne ha vinti altri 50mila. Questa è l’assurda e fortunosa vicenda di Victoria Sadler, che aveva ritirato un premio dai funzionari della lotteria quando decise di tentare di nuovo la fortuna in una vicina stazione di servizio. La 59enne ha acquistato un biglietto da circa un euro e ha scoperto di averdi nuovo. >> “Ecco perché nostro figlio sempre malato”. La scoperta choc del padre sui vicini di casa “Erofelice, non potevo crederci”, ha detto Sadler in un comunicato stampa della Lotteria ...

Si parla ancora dell'caso dell'uccisione del 24enne Giovanbattista Cutolo, il musicista raggiunto da un colpo di ... devi aiutarmi a fare in modo che altre madri non vivano più drammi...E poi vogliamo parlare della pochezza dei commenti ricevuti E' una donna di 50 anni che ha fatto un selfie perè.' Le sue parole sembrano sottolineare l'importanza di accettare sé stessi per ...comitato civico del territorio Alto Molisano, - riprende Enrica Sciullo - ribadiamo la ... Èpensare ad una futura offerta sanitaria rappresentata da un po' di telemedicina, quando ...

Favino: «Assurdo che attori stranieri interpretino ‘Ferrari’». La replica del produttore: «Non c’è uno star system italiano riconoscibile nel mondo» Rolling Stone Italia

Per l’attore è inaccettabile che attori stranieri vestano i panni di Ferrari, gli Usa non lo permettono per i personaggi americano ...