Assogna | «Inter da questo inizio stagione due buone notizie in attacco!»

(Di lunedì 4 settembre 2023)giudica positivamente l’stagionale dell’, dopo la terza vittoria su tre partite disputate in campionato. Ecco le considerazioni espresse su Sky Sport 24 dal giornalista. CRESCITA – Paolofa il punto sull’, dopo la vittoria contro la Fiorentina per 4-0: «Questa vittoria fa capire che c’è una crescita mentale e una varietà di soluzioni che l’anno scorso non c’erano. L’ha una grande possibilità: avere quattro esterni sempre freschi. Dopo questa partita lesono due: la maturità di Lautaro Martinez e l’inserimento di Marcus Thuram che è un calciatore completo. Ha profondità di Romelu Lukaku e la regia offensiva di Edin Dzeko».-News - Ultimee calciomercato- ...

...ZONA DAZN attiva] diretta su app DAZN e canale Zona DAZN (214) DOMENICA 3 SETTEMBRE 2023vs ... diretta su NOW e Sky Go In studio: Leo Di Bello, Paoloe Marco Nosotti Il racconto della ...Domenica 3 settembre dalle 20.00: Campo Aperto con Leo Di Bello, Paoloe Marco Nosotti ... Martn: Sommer, Thuram, Bisseck Juventus : Weah Lazio : Isaksen, Kamada, Castellanos Lecce : ...... diretta su NOW e Sky Go In studio: Leo Di Bello, Paoloe Marco Nosotti Il racconto della ...con opzione ZONA DAZN attiva] diretta su app DAZN e canale Zona DAZN 2 (215) Cagliari vsore 20:...

Assogna: “Inter, ecco cosa mi colpisce. Thuram sintesi tra Dzeko e Lukaku” fcinter1908

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Paolo Assogna, giornalista, ha parlato così prima di Inter-Fiorentina di Thuram ...Il giornalista Paolo Assogna si è espresso sulle ambizioni delle squadre di Serie A in Europa: Milan meglio dell’Inter Assogna vede meglio il Milan di Inter e rivali nella corsa in Europa: «Secondo ...