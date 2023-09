Associazione Mondragone Bene Comune | “Passerelle sull’arenile per disabili in stile “Arabia eSAUrITA”

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 4 settembre 2023). Ormai, è il quinto anno consecutivo che l’ufficio tecnico comunale si intestardisce a far installare leperin” che in meno di metà estate, alla prima mareggiata, vengono distrutte, nonostante finge di accogliere il preventivo suggerimento proposto da un nostro cittadino disabile, ovvero quello di realizzare le passarelle con lastroni di cemento prefabbricato, indistruttibili e duraturi per più anni consecutivi, realizzando con le stesse un notevole risparmio delle risorse finanziare pubbliche. Invece no, ogni anno l’ufficio tecnico è costretto a far installare da soggetti terzi leusa e getta.