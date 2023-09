ASCOLTI TV 3 SETTEMBRE 2023 | LA RAGAZZA E L’UFFICIALE | L’ALLIEVA | ZONA BIANCA | LA MOTO GP | LA FORMULA 1

... per usare un eufemismo: largo spazio al siparietto con Mauro Corona, garanzia die ospiti ... giovedì Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio (che dal 17al 22 ottobre raddoppia alla ...... avuta dall'ex consorte), lo scorsoha subito un brutto colpo. Dopo solo 21 puntate, Canale 5 ha cancellato per bassiil suo For - mula segreta, il quiz preserale che l'aveva ...... il game show prodotto da Banijay Italia, campione di critica e, che sonda le opinioni e le abitudini degli italiani, in prima visione assoluta, dal 4, dal lunedì al venerdì alle ...

Ascolti tv e dati Auditel sabato 2 settembre: Renato Zero con 070 supera Benedetta Primavera di Loretta Goggi Virgilio Notizie

Le anticipazioni sui nuovi palinsesti Mediaset 2023/2024: da lunedì 11 settembre Uomini e donne da domenica 24 Amici ...Cambio programmazione per La Promessa nel daytime di Canale 5 a partire dal prossimo lunedì 11 settembre. L'appuntamento con la soap opera iberica che, in queste settimane di messa in onda ha ...