Arrestato tossicodipendente che da un anno maltrattava la madre

Per questa ragione il giovane è statonei giorni scorsi in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip, accogliendo una richiesta in tal senso della pm De ......della palazzina teatro del delitto era presente anche la madre della vittima e moglie dell'. All'origine del delitto una lite per questioni di droga, essendo il figlio. Già ......a pianterreno della palazzina era presente anche la madre della vittima e moglie dell'. All'origine del delitto una lite per questioni di droga, essendo il figlio. Già nel ...

Uccide il figlio tossicodipendente, arrestato il padre RaiNews

Da oltre un anno maltrattava la madre che lo aveva accolto in casa nel tentativo di curare la sua tossicodipendenza. (ANSA) ...E' stato portato alla caserma dei Carabinieri di Treviglio (Bergamo) per essere sentito dal sostituto procuratore Letizia Aloisio il 77enne Paolo Corna, arrestato ieri sera per aver ucciso a coltellat ...