Arrestato a Venezia Gabriel Guevara | l’attore spagnolo è accusato di violenza sessuale

(Di lunedì 4 settembre 2023)è statocon l’accusa di. La Mostra del Cinema, intanto, ha dichiarato che non era al Lido per attività legate alla rassegna.è statocon l’accusa di. Il ventiduenneprotagonista della serie “Culpa Mia” è stato fermato sabato 2 settembre al Lido: sulpendeva un mandato di arresto ...

Dopo i primi giorni della 80esima Mostra del Cinema di, i film già visti, in concorso per il Leone d'Oro, confermano il pluralismo dei generi e la ..., dopo che è riuscito a sgominare ...È statoil 22enne spagnolo Gabriel Guevara , giovane attore noto per aver recitato nel film Culpa mía (in Italia è uscito col titolo: " È colpa mia "), trasposizione cinematografica ...... noto per i successi di ' È colpa mia ' e ' Skam Spagna ', è statodalla polizia di Stato a. Su di lui pendeva un mandato di arresto internazionale emesso dalla Francia con l'...

L'attore Gabriel Guevara arrestato a Venezia, la Biennale: "Non era al Lido per noi" Il Riformista

Kanye West e la moglie Bianca Censori non sono più i benvenuti a Venezia, almeno non sui motoscafi della compagnia ... d’ufficio dal 2016 e la sua depenalizzazione non consente l’arresto se non in ...Marco Agostini ha scritto un post raccontando il disagio. Subito preso di mira dai leoni da tastiera, lo ha dovuto cancellare. “Ho provato un disagio davvero ...