Ariane 6 | lancio nella prima metà del 2024 | ma ancora senza una data

... non destinato al volo, queste prove coinvolgono il motore Vulcain 2.1, ossia l'evoluzione del Vulcain 2 dell'5, il quale viene acceso per simulare unreale. Prosegue, quindi, la serie ...... ci stanno lavorando, sarà finito entro fine settembre e vi informeremo dei risultati ", ha detto durante una conferenza stampa su6, con il primodi questo nuovo razzo che è stato ...Per certi versi, si potrebbe sintetizzare l'annuncio come un nulla di fatto, visto che già nei mesi scorsi si era appreso che6 non avrebbe volato nello Spazio prima dell'anno venturo. Per ...

Test superati per il razzo Ariane 6, il lancio nel 2024 Agenzia ANSA

E' un inizio di settembre davvero spaziale, con ben 5 missioni in 7 giorni. Di queste, tre sono cinesi, mentre la SpaceX di Musk si prepara a lanciare una nuova schiera di satelliti Starlink per l'int ...Il numero uno dell’Esa, Josef Aschbacher, promette che a ottobre si conoscerà la data di lancio del nuovo lanciatore pesante Ariane 6 ...