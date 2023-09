Anziano uccide il figlio tossicodipendente e poi chiama i carabinieri | arrestato

(Di lunedì 4 settembre 2023) Un uomo di 77 anni ha ucciso ildi 54, a Bottanuco (Bergamo), durante una lite. Ilè morto sul colpo colpito da alcune coltellate all’addome. L’è statoe portato alla caserma deidi Treviglio (Bergamo) per essere sentito dal sostituto procuratore Letizia Aloisio. Terminati i rilievi deiil corpo della vittima è stato portato via dall’abitazione che non è stata sottoposta a sequestro. Il 77enne non ha opposto resistenza all’arresto, dopo aver avvisato lui stesso il 112 spiegando di aver accoltellato il: tre i fendenti che gli avrebbe sferrato, anche se la conferma si avrà soltanto dall’autopsia che verrà disposta nei prossimi giorni. Nell’abitazione a pianterreno della palazzina era presente anche la madre ...

L'aggressore è stato immediatamente arrestato. L'aggressione è avvenuta, come accennato, durante un conflitto tra i due all'interno della residenza del padreL'responsabile dell'aggressione è stato immediatamente arrestato dalle forze dell'ordine e posto sotto custodia cautelare. La dinamica di questa tragedia familiare, che ha portato all'......aveva 22 anni il più52, lavoravano per una ditta di Borgovercelli. Sono stati travolti da un treno che viaggiava a 160 chilometri orari. Treno che viaggia a 160 km/h travolge e5 ...

Il delitto a Bottanuco sarebbe avvenuto dopo una discussione, l'ennesima, per questioni di droga. In casa c'era anche la madre della vittima ...Il delitto in via Castelrotto, nel tardo pomeriggio del 2 settembre. Il litigio pare per motivi di droga, il padre si sarebbe difeso. La droga anche dietro all'omicidio - suicidio di Federico Gaibott ...