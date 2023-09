Anziana chiama i Carabinieri e denuncia il nipote | “Mi ha segregato in casa”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoHa lamentato di essere stata segregata indallae che non avere più la gestione del postamat e della sua pensione. Un’di Caserta, approffitando dell’assenza delladall’abitazione dove vive da tempo con lei, è riuscita are igrazie al telefonino prestatole da una vicina. E’ accadiuto oggi. Sul posto sono giunti i militari dell’Arma che hanno raccolto la testimionianza della donna di 80 anni. I successivi accertamenti eseguiti dagli investigatori, le precarie condizioni di salute dell’e la querela presentata nei confronti della, hanno consentito dire la donna in stato di libertà. La quarantunenne dovrà ora rispondere di maltrattamenti ...