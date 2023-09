Annalisa | il nuovo singolo è Ragazza sola | in arrivo il disco e il Forum d’Assago

(Di lunedì 4 settembre 2023)è il terzo capitolo del racconto didopo le due hit Bellissima e Mon amour eche anticipa l’album E poi siamo finiti nel vorticeè il terzo capitolo del racconto didopo le due hit Bellissima e Mon amour, entrambi Triplo Platino, eche anticipa l’album E poi siamo finiti nel vortice in uscita il prossimo 29 settembre ( pre order qui: https://.lnk.to/epsfnvortice). Questa nuova canzone, scritta dalla stessacon Alessandro Raina e Davide Simonetta e prodotta da quest’ultimo, uscirà venerdì 8 settembre. Cosìdescrive il suo...

Annalisa, "Ragazza Sola" è il nuovo singolo Billboard Italia

Ragazza Sola è il titolo del nuovo singolo di Annalisa, il terzo capitolo del racconto della cantante dopo le due hit Bellissima e Mon amour che anticipano l’uscita dell’album “E POI SIAMO FINITI NEL ...È la regina dei tormentoni, con Disco Paradise, Bellissima e Mon Amour. I fan non vedono l'ora di ascoltare il suo nuovo singolo. Annalisa lancia il nuovo singolo Si intitola Ragazza sola il terzo ...