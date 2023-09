Annalisa annuncia il nuovo singolo “Ragazza Sola” e cambia ancora look

l'uscita del suo nuovo album di inediti "E poi siamo finiti nel vortice" che verrà pubblicato il prossimo 29 settembre. Le nuove canzoni saranno presentate dal vivo nel concerto al ...Peril 2023 è stato un anno di grandi successi con i brani Bellissima , Mon amour e Disco paradise che sono diventati dei veri fenomeni social oltre che averla portata in cima alle ...Fotogallery - Perun'estate al top 30/08/23 Fotogallery - Venezia 80, i primi arrivi 29/08/23 Fotogallery - Emmaun nuovo album 28/08/23 Fotogallery - Madame dal vivo a Taormina 28/...

Annalisa annuncia il nuovo album: ecco ‘E poi siamo finiti nel vortice’ la Repubblica

Annalisa stravolge il look Annalisa cambia ancora look. È la seconda volta che stupisce i fan con qualcosa di drastico. A marzo scorso aveva optato per un caschetto castano con frangia, con cui aveva ...Perciò, nelle ultime ore, sono stati annunciati i primi concorrenti ufficiali che varcheranno ... Justine Mattera, Rosanna Fratello, Annalisa Chirico, Samira Lui.A Ad ogni modo, non resta che ...