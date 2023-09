Anguissa era fuori posto come Salvini sul red carpet a Venezia

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 4 settembre 2023) FALLI DA DIETRO – zCOMMENTI ALLA TERZA GIORNATA DEL CAMPIONATO 2023-24 Le milanesi sono tornate. Olimpico. Prima grande sfida della stagione. I Diavoli dominatori del mercato, dominano anche in campo. Messaggio chiaro al campionato. Il Milan ci crede. Un abisso la differenza con i Sangue Oro. John Malkovich ha un’ideuzza geniale. Arretra sulla linea difensiva Krunic e sposta Calabria venti metri più avanti. Protetto da un Loftus Cheek imperiale. La mossa confonde le idee a Mou, che non sa che pesci pigliare. Con quel Paredes e quel Cristante troppo lenti là in mezzo. Milan subito in vantaggio su rigore – sacrosanto stavolta – calciato dal solito Giroud. Andando di questo passo, il francese vincerà la classifica marcatori con 38 gol di cui due su azione. Milan sfavillante. Roma penosa. Per tutto il primo tempo i capitolini non fanno un solo tiro in porta. Poi a inizio ripresa ci sarà il ...