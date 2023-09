Andres Maspero è il nuovo Maestro del Coro del Teatro di San Carlo

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 4 settembre 2023) Il sovrintendente del Lirico di NapoliFuortes nomina Andrés Másperodeldeldi Sana partire dalla Stagione 2023/2024. Con una carriera straordinaria nel mondo della musica, Máspero porta con sé una vasta esperienza e un profondo impegno artistico. Originario dell'Argentina, Máspero inizia gli studi di pianoforte e direzione d'orchestra nel suo paese natale. Consegue un dottorato in musica presso la "Catholic University of America" a Washington DC, distinguendosi come pianista nella categoria "Chamber music and accompanying", e facendo parte del rinomato Trio della Scuola di Musica "Benjamin T. Rome", con il quale ottiene numerosi premi. La sua carriera come direttore delè altrettanto illustre.