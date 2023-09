Andrea Iannone torna in Ducati | correrà in Superbike

(Di lunedì 4 settembre 2023) La squalifica è ormai un brutto ricordo. Il prossimo novembre, infatti,potrà finalmente riaprire il capitolo delle corse professionistiche bruscamente interrotto quattro anni fa quando fu trovato positivo al Drostanolone. Nonostante la sua difesa, il Tribunale arbitrale dello sport di Losanna ha percorso la via della punizione escludendo il nostro centauro dal mondo delle gare. Oggi, dopo anni non particolarmente belli, la bella notizia: il corridore di Vasto è pronto per salire nuovamente in sella a un moto in uno dei campionato iridati a due ruote. Dove? In, nella categoria delle derivate di: GoEleven o Barni sono pronte per accoglierlo, parola di Gigi Dall’Igna. Le parole di Gigi Dall’Igna suè stato un ...

2010 Montmelò Yki Takahashi (Tech 3) JPN 2011 Montmelò Stefan Bradl (Kalex) GER 2012 Montmelò(Speed Up) ITA 2013 Montmelò Pol Espargaró (Kalex) SPA 2014 Montmelò Esteve Rabat (Kalex) ...ROMA -tornerà presto in sella a una Ducati , e lo farà nel mondiale di Superbike . È questo l'annuncio di Luigi Dall'Igna , che ha spiegato come il pilota classe '89 farà parte di un team ...

Andrea Iannone, clamorosa notizia: fans allibiti! Ecco le ultimissime sul pilota, pronto finalmente a ritornare da protagonista. ''Felici di averlo preso''