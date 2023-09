Andrea Giambruno nuovo personaggio di Crozza | la sparata del “fidanzato” | «Puoi nascere donna | ma te la sei cercata» – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 4 settembre 2023) Tra i nuovi personaggi interpretati da Mauriziosi è guadagnato un posto anche, giornalista Mediaset e compagno di Giorgia Meloni. Sull’onda delle polemiche scoppiate dopo le dichiarazioni del conduttore sulle violenze sessuali e l’abuso di alcol da parte delle vittime,scegliecome novità per promuovere la nuova stagione di Fratelli di, che ripartire da venerdì 22 settembre in prima serata sul Nove. Quello chechiama “il” risponde alle critiche per le sue dichiarazioni con una battuta che va il verso alle dichiarazioni del giornalista: «Hai tutto il diritto di, però te le sei!». September 4, 2023 Leggi ...