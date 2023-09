Ancora in condizioni gravi Federico Bucci | il professore investito mentre faceva jogging

(Di lunedì 4 settembre 2023) Èinmoltoall’ospedale Borgo Trento di Verona, il pro rettore del polo territoriale di Mantova del Politecnico di Milano,da un’auto ieri. Il docente, che ha 64 anni, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla testa dopo il grave trauma cranico subìto nell’impatto con l’auto, ma resta in prognosi riservata. L’incidente si è verificato a Garda, sulla sponda veronese del lago di Garda., in vacanza da qualche giorno nella località gardesana, sabato mattina era uscito presto per andare a farattraversava la strada, sulle strisce pedonali, per raggiungere il lungolago, è stato ...

una volta, le viene diagnosticata una lombo sciatalgia. Un errore fatale. Due giorni dopo, Valeria è orma incritiche quando arriva al San Giovanni. Finalmente, una tac cerebrale ...... etutte le iniziative e gli sforzi diplomatici vanno tutti nella direzione di invitare a fermarsi, a riflettere, ad arrestare la guerra e cercare ledi una trattativa. Lei chiede ...L'ambasciatore francese èal suo posto nonostante dieci anni fa gli fosse stato ingiunto di ... Da quando si sono impadroniti del potere si assiste a un peggioramento delledi ...

Si aggravano le condizioni di Steve Harwell degli Smash Mouth: «Con noi ancora per poco» Rolling Stone Italia

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...con i dati sugli accordi ancora non conclusi che non sembrano suggerire una ripresa nel breve termine. I settori immobiliari più in difficoltà Questa scarsa correlazione tra condizioni economiche in ...