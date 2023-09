Anci Umbria e Federsanità Anci Umbria a sostegno del Comitato per la Vita “Daniele Chianelli”

(Di lunedì 4 settembre 2023) Un protocollo d’intesa per sostenere le attività delper la”. A stipularlo, questa mattina (lunedì 4 settembre) al Residence “” a Perugia, il presidente die sindaco di Deruta, Michele Toniaccini, il presidente die sindaco di Giano dell’, Manuel Petruccioli, e il presidente delper la, Franco. Obiettivo dell’accordo coinvolgere i 92 comuni dell’in una serie di attività per la promozione delle ...

Comitato per la Vita Daniele Chianelli, Anci Umbria e Federsanità Anci Umbria hanno firmato un protocollo di intesa per avviare una collaborazione fra i Comuni della regione e lo stesso comitato.