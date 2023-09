Anche Lucia Annunziata dice no ad Elly Schlein | non si candida | forse teme una figuraccia…

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 4 settembre 2023) “Non mi candiderò mai e poi mai alle Europee. Né con il Pd né con nessun altro partito”.smorza gli entusiasmi die smentisce categoricamente di essere in pista per le elezioni europee del 10 giugno. Nei giorni scorsi dallo staff del segretario nazionale di Largo del Nazareno era trapelata la voce di un impegno diretto in politica per la giornalista, dimessasi dalla Rai “in polemica con la la nuova linea governativa” alla fine della stagione del programma “Mezz’ora in +”, condotto su Raitre per diciott’anni. Un duro colpo per la, la Presidente “di garanzia” 73 anni, salernitana, una provenienza di sinistra radicale come il suo concittadino Michele Santoro,nel ...