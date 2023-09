Ambrosini | «Inter fresca | poteva fare altri 2-3 gol Certezze»

(Di lunedì 4 settembre 2023) L’impressiona per la continuità, per le tre vittorie consecutive ed il gioco. Massimoelogia la squadra di Simone Inzaghi su Dazn. GIOCO – Massimoelogia solamente: «L’, corre, è molto forte. Ha alzato il livello rispetto all’anno scorso. All’inizio della stagione scorsa la squadra era nervosa per il campionato perso in quel modo. Oggi la squadra è diversa, hae sicurezze che gli permettono di non rischiare nulla. Ogginodue-tre gol, gli undici non sono gli unici. La rosa ha consapevolezza, Lautaro Martinez continua poi a crescere continuamente»-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile ...

Una digressione finale sul campionato di calcio è quasi inevitabile: Milan,e... 'Adesso è troppo presto', chiarisce, 'ma è vero, l'impressione è che l'sia ripartita da dove si ...L'ex attaccante die Psg si è preso la scena anche in campionato, nel big match con il ... La telecronaca sarà effettuata da Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo. ...... è intervenuto l'opinionista ed ex calciatore Massimoche ha commentato le scelte di ... Per vincere con continuità deve mantenere un blocco per tanto tempo, come hanno fatto Juve e, ...

IL PARERE - Ambrosini all'Europeo di Salto Ostacoli: "Il Milan è ... Napoli Magazine

Ambrosini, da ex calciatore qual è, si è anche soffermato su queste prime giornate di campionato. Che dopo tre turni vede Milan e Inter in cima alla classifica a punteggio pieno. Ambro però non si ...Ambrosini: «La Juve deve restare attaccata alle prime, sennò iniziano i problemi». Le parole prima della partita con l’Empoli Ambrosini a Dazn ha parlato della Juve prima dell’inizio della partita con ...