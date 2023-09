Amato su Ustica | la conferma che molto non si è voluto sapere | ascoltare | capire Qualche personale ricordo

(Di lunedì 4 settembre 2023) Chi ha seguito con costanza e caparbietà la vicenda non può non osservare con divertita amarezza certi tardivi stupori e parallele pervicaci negazioni

Amato e il rammarico per gli attacchi su Ustica: ora i pm potrebbero convocarlo Corriere della Sera

Il clamore suscitato dalle sue affermazioni sulla strage di Ustica è stato tanto, ma Giuliano Amato non lo condivide. "Io ho solo rimesso sul tavolo una ipotesi già fortemente ritenuta credibile, non ...ROMA (ITALPRESS) – “Ogni volta che provavo a parlarne con il mio collega e compagno di partito francese, Pierre Joxe, col quale ero in ottimi rapporti, lui si ritraeva. Gli chiesi inutilmente più volt ...