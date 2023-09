Amantea | giovane muore travolto da treno

(Di lunedì 4 settembre 2023) La tragedia durante lo spettacolo dei fuochi di artificio per la festa di San Francesco Unè morto dopo essere stato investito da un, nella notte, a Campora San Giovanni ad(Cosenza). La tragedia sarebbe avvenuta durante lo spettacolo dei fuochi di artificio per la festa di San Francesco. Sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria che indaga per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

