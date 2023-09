Amantea | giovane muore travolto da treno

(Di lunedì 4 settembre 2023) (Adnkronos) – Unè morto dopo essere stato investito da un, nella notte, a Campora San Giovanni ad(Cosenza). La tragedia sarebbe avvenuta durante lo spettacolo dei fuochi di artificio per la festa di San Francesco. Sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria che indaga per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

A travolgere ilè stato il treno intercity proveniente da Reggio Calabria e in procinto di fermarsi nella stazione di, qualche chilometro più a nord. La tragedia di Brandizzo. La ...Unè morto dopo essere stato investito da un treno, nella notte, a Campora San Giovanni ad(Cosenza). La tragedia sarebbe avvenuta durante lo spettacolo dei fuochi di artificio per la ...... il gruppo si trovava nella stazione in disuso di Campora San Giovanni, frazione di. Ilsi sarebbe seduto sulla banchina e non si sarebbe accordo dell'arrivo del treno che proveniva a ...

